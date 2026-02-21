Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε «αντίσταση» μετά τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις - Real.gr

Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε «αντίσταση» ως μοναδική επιλογή για τη σιιτική οργάνωση του Λιβάνου, έπειτα από τον θάνατο οκτώ μελών της κατά τις ισραηλινές επιθέσεις στον ανατολικό Λίβανο.

«Τι άλλη επιλογή έχουμε για να αμυνθούμε (…), για να υπερασπισθούμε την γη μας, για να υπερασπισθούμε την πατρίδα μας; Τι άλλη επιλογή έχουμε εκτός από την αντίδραση; Δεν έχουμε καμία άλλη», δήλωσε ο Μαχμούντ Καμάτι, αντιπρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χεζμπολάχ κατά την ομιλία που εκφώνησε στην Βηρυτό και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar του σιιτικού κινήματος.

Οκτώ μέλη της Χεζμπολάχ που συμμετείχαν σε συνάντηση στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο σκοτώθηκαν χθες από τα ισραηλινά πλήγματα. Συνολικά, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν «κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και της Χαμάς».

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν παλαιστινιακό καταυλισμό του Λιβάνου σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επλήγη κέντρο διοίκησης της Χαμάς, αλλά η παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι χτυπήθηκε κτίριο που ανήκε στην δύναμη ασφαλείας του καταυλισμού.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε «κατάφωρη επίθεση που θέτει σε δοκιμασία τις διπλωματικές προσπάθειες» στον Λίβανο και τις «φίλες χώρες» για «την σταθερότητα και τον τερματισμό των ισραηλινών εχθροπραξιών κατά του Λιβάνου».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι ο στρατός έχει στην διάθεσή του περίοδο τεσσάρων μηνών, που μπορεί να παραταθεί, για να εφαρμόσει την δεύτερη φάση του σχεδίου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή ηγεσία κρίνει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι ανεπαρκής.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είναι συνεχείς στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που έθεσε τέλος τον Νοέμβριο 2024 στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP