Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι που ερευνάται για διαφθορά «δραπέτευσε» με αεροπλάνο από την Ουκρανία - Real.gr

Διερευνάται ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom.

Ο Τιμούρ Μίντιτς, επιχειρηματίας που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς, είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει συμφέροντα σε πολλούς κλάδους.

Ο Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της παραγωγικής εταιρείας Kvartal 95 του προέδρου, φέρεται να έχει αποκομίσει κέρδη από τους δεσμούς του με τον Ζελένσκι και να έχει αυξήσει δραματικά την επιρροή του τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνες δημοσιογράφων.

Μια έρευνα για τις δραστηριότητες του Μίντιτς από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς (NABU) ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε προσπάθεια από τις αρχές να περιορίσουν την ανεξαρτησία του NABU τον Ιούλιο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς πραγματοποίησε ελέγχους στο Κίεβο στις 10 Νοεμβρίου σε χώρους συνδεδεμένους με τον Μίντιτς, σύμφωνα με πηγές. Ο Μίντιτς είχε διαφύγει και εγκατέλειψε τη χώρα πριν από τους ελέγχους, σύμφωνα με τις πηγές.

Το NABU δήλωσε στις 10 Νοεμβρίου ότι διερευνά ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom. Πηγή του Kyiv Independent επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για την ίδια υπόθεση.

Το NABU κατηγόρησε ότι μη διορισμένοι αξιωματούχοι ανέλαβαν τον έλεγχο σημαντικών κρατικών ενεργειακών εταιρειών και δημιούργησαν ένα κύκλωμα μίζας αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο εμπλέκεται η Energoatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας που καλύπτει πάνω από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι το σχέδιο οργανώθηκε από μια «υψηλού επιπέδου εγκληματική ομάδα», με επικεφαλής έναν επιχειρηματία, συμμετοχή του πρώην συμβούλου του υπουργού Ενέργειας, του επικεφαλής ασφαλείας της Energoatom και τεσσάρων ακόμα υπαλλήλων. Η ομάδα φέρεται να ξέπλενε τα χρήματα μέσω πολύπλοκων μηχανισμών, συγκεντρώνοντας συνολικά 100 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δίκτυο απαιτούσε μίζες ύψους 10–15% από τους εργολάβους της εταιρείας. Οι έρευνες που προηγήθηκαν των 70 εφόδων κράτησαν περίπου 15 μήνες και οι αρχές έχουν συλλέξει πάνω από 1.000 ώρες ηχογραφήσεων. Στις ηχογραφημένες συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν από το NABU εμφανίζονται πρόσωπα με ψευδώνυμα όπως «Roket», «Tenor», «Professor», ενώ ο αρχηγός με το ψευδώνυμο «Karlson» φέρεται να είναι ο ίδιος ο Μίντιτς.

Κατά το βραδινό του διάγγελμα, ο πρόεδρος Ζελένσκι κράτησε αποστάσεις από τον Μίντιτς και τους υπόλοιπους που ερευνώνται, επιβράβευσε ωστόσο τη δουλειά του NABU. Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα, τόνισε: «Κάθε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη και η τιμωρία είναι αναπόφευκτη». Πρόσθεσε ότι οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές, ώστε να υπάρξουν καταδίκες.

Έξι άλλα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο έχουν επίσης κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση, ενώ πέντε έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με την υπηρεσία.