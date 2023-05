Στέψη βασιλιά Καρόλου: Η γιορτή συνεχίζεται με πάρτι και συναυλία - Όσα θα γίνουν σήμερα το βράδυ

Το κάστρο του Ουίνδσορ θα μετατραπεί σε μια τεράστια σκηνή όπου θα τραγουδήσουν οι Κέιτι Πέρι, Λιονέλ Ρίτσι, Nick Cave, Take That, Olly Murs και Paloma Faith, καθώς και ο Αντρέα Μποτσέλι, ο διάσημος Ιταλός τενόρος, ο οποίος θα ερμηνεύσει το You’ll Never Walk Alone. Παράλληλα, μια ορχήστρα παγκόσμιας κλάσης θα παίξει μια σειρά από αγαπημένα μουσικά κομμάτια.

Θα υπάρξει επίσης κοινή παράσταση από το Βασιλικό Μπαλέτο, τη Βασιλική Όπερα, τη Royal Shakespeare Company, το Royal College of Music και το Royal College of Art.

?? The stage for the #CoronationConcert

New rendered images have been released ahead of the star-studded concert on Sunday 7 May, produced by BBC Studios. Windsor Castle will host the spectacular live concert, with over 100 countries watching from around the world. pic.twitter.com/7Y75WWWeEx