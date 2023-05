Στέψη Καρόλου: Ποιος ήταν ο «Χάρος» του Αββαείου κατά τη διάρκεια της τελετής -Βίντεο

Η εν λόγω φιγούρα δεν πέρασε απαρατήρητη με αποτέλεσμα να γίνει αμέσως trend το hashtag #grimreaper («Χάρος») στο Twitter.

To Νewsweek αποφάσισε να λύσει το μυστήριο κι έτσι επικοινώνησε με το Αββαείο, όπου έμαθε πως ο άνθρωπος με τα μαύρα ράσα και την κουκούλα είναι νεωκόρος, μέλος της κοινότητας του Αββαείου που βοηθά στις θρησκευτικές λειτουργίες.

Moment 'Grim Reaper' appears at Westminster Abbey during the coronation pic.twitter.com/61l71Evin8