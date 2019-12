Στέρτζον: Ο Τζόνσον δεν μπορεί να κρατήσει τη Σκωτία στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά τη θέλησή της

«Αν νομίζει... λέγοντας όχι ότι τελειώνει το θέμα, τότε θα ανακαλύψει ότι είναι εντελώς και απόλυτα λάθος», είπε η Στέρτζον στην εκπομπή του BBC Andrew Marr Show.

«Δεν μπορείτε να κρατήσετε τη Σκωτία στην ένωση παρά τη θέλησή της... Αν το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να συνεχίσει, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συναίνεση. Και αν ο Μπόρις Τζόνσον είναι σίγουρος για τα επιχειρήματα υπέρ της ένωσης, τότε πρέπει να είναι αρκετά σίγουρος για να τα υποστηρίξει και να επιτρέψει στον λαό να αποφασίσει», πρόσθεσε η Νίκολα Στέρτζον.

BBC News - Nicola Sturgeon: Scotland 'cannot be imprisoned' in UK https://t.co/sDzZHUMOcT