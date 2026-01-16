Στη Δανία Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία - Real.gr

Μια ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα θα συναντηθεί με αξιωματούχους της Δανίας και της Γροιλανδίας σήμερα προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι έχουν τη στήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ παρά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον το μεγάλο αυτό νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων αποθεμάτων της σε ορυκτά, ενώ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την απόκτησή της.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μικρό αριθμό στρατιωτικών στη Γροιλανδία, έπειτα από αίτημα της Δανίας.

Η αμερικανική αποστολή, που αποτελείται από 11 κοινοβουλευτικούς με επικεφαλής τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, πρόκειται να συναντηθεί με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν και τον Γροιλανδό ομόλογό της Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν, σύμφωνα με το γραφείο της Φρέντερικσεν.

«Σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας πρέπει να έρθουμε πιο κοντά με τους συμμάχους μας, όχι να τους διώξουμε μακριά», δήλωσε ο Κουνς σε ανακοίνωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ πρόσθεσε ότι η αποστολή θα στείλει «ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Κογκρέσο είναι δεσμευμένο στο ΝΑΤΟ».

Στην αποστολή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Τομ Τίλις και Λίσα Μουρκόφσκι, αν και αποτελείται κυρίως από Δημοκρατικούς.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η αποστολή των Αμερικανών κοινοβουλευτικών μετέβη στην Κοπεγχάγη μετά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τη συνάντηση ότι δεν κατάφεραν να αλλάξουν την άποψη της αμερικανικής κυβέρνησης αναφορικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο Ράσμουσεν και η Μότζφελντ συναντήθηκαν και με Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς στην Ουάσινγκτον προκειμένου να κερδίσουν την υποστήριξη του Κογκρέσου, καθώς Δανία και Γροιλανδία προσπαθούν να βρουν μια λύση στην πρωτοφανή κρίση που έχει προκύψει με έναν σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για την ασφάλεια στην Αρκτική, αλλά αυτό πρέπει να συμβεί με σεβασμό στην εδαφική μας ακεραιότητα, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ», τόνισε ο Ράσμουσεν σε ανάρτησή του στο Instagram αργά χθες Πέμπτη.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε πρώτη φορά στην ιδέα απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019 κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία, αλλά αντιμετωπίζει την αντίθεση των Αμερικανών κοινοβουλευτικών, ακόμη και των Ρεπουμπλικάνων.

Κοινοβουλευτικοί και από τα δύο κόμματα έχουν επισημάνει ότι θα στηρίξουν νομοσχέδιο που θα περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Παράλληλα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο υπέρ της προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Στο μεταξύ μόλις το 17% των Αμερικανών εγκρίνει τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και σημαντική πλειοψηφία ψηφοφόρων τόσο του Δημοκρατικού κόμματος όσο και του Ρεπουμπλικανικού είναι αντίθετη στη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση της νήσου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη δημοσκόπηση «ψεύτικη».