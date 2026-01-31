Στη δημοσιότητα 3,5 εκατ. έγγραφα για τον Τζέφρι Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις για τον Μπιλ Γκέιτς και η αναφορά στον Μασκ - Real.gr

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε περισσότερα από από τρία εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και στη συνέχεια να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα. Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε emails που φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013, αναφέρει η Daily Mail.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act 🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

«Ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε νόσημα και έψαχνε αντιβιοτικά για τη Μελίντα»



«Ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα», ισχυρίστηκε ο Επστάιν σε email που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Έπσταϊν στις 18 Ιουλίου 2013 είχε στείλει σημείωμα στον εαυτό του, στο οποίο περιέγραφε την ρήξη στις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο καθώς επίσης και καταγγελίες: «Για να προσθέσετε την προσβολή στην προσβολή, με ικετεύετε να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα σας, το αίτημά σας να σας προμηθεύσω αντιβιοτικά που μπορείτε να δώσετε κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σας».

Οι αποκαλύψεις για τον Γκέιτς προσφέρουν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών τους από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το email περιλαμβάνεται σε ένα από τα τρία εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, έπειτα από μήνες πιέσεων.

Το γεύμα με τον Μασκ και τα μηνύματα για την Tesla



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αλληλογραφία του Έπσταϊν με τον Ί λον Μασκ. Σε email γίνεται αναφορά σε προγραμματισμένο γεύμα μεταξύ των δύο και σε συζητήσεις το 2013 με αντικείμενο την Tesla.

Παράλληλα, ανταλλαγή μηνυμάτων στα τέλη του ίδιου έτους δείχνει ότι ο Μασκ ρωτούσε για πιθανή επίσκεψη σε ιδιωτικό νησί, με τον Επσταϊν να απαντά ότι «υπάρχει πάντα χώρος» και να προτείνει συγκεκριμένες ημερομηνίες στις αρχές Ιανουαρίου.

Από τα έγγραφα δεν προκύπτει αν η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε. Μετά από προηγούμενες αποδεσμεύσεις αρχείων, ο Μασκ είχε αντιδράσει δημόσια με ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Αυτό είναι ψευδές (This is false)».

Με πληροφορίες από EΡΤnews, BBC, Skynews, CNN