Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο - Real.gr

Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

11:33, 26/09/2025
Δεκατρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από το προεδρικό αξίωμα, ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα φυλακιστεί.

Και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στρέφεται πλέον σε ποια φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας για να εκτίσει την ποινή του.

Σύμφωνα με το Reuters, οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά ο Σαρκοζί πιθανότατα θα φυλακιστεί στη La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, αλλά και τον διαβόητο «Κάρλος το Τσακάλι».

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών, Βίλφριντ Φονγκ.

Η La Sante διαθέτει ένα τμήμα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν.

Οι κρατούμενοι σε αυτή την πτέρυγα διαμένουν σε μονόκλινα κελιά, απομονώνονται στις εξωτερικές δραστηριότητες για λόγους ασφαλείας, αλλά κατά τα λοιπά οι συνθήκες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από το υπόλοιπο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Όπως σημειώνει ο Ζουλιέν Φισμάιστερ από το Παρατηρητήριο Διεθνών Φυλακών, το La Santé έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και οι εγκαταστάσεις είναι καλύτερες από άλλες φυλακές της χώρας. Τα κελιά (9-12 τ.μ.) διαθέτουν δικό τους ντους, ενώ ο Σαρκοζί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνο και τηλεόραση, με κόστος 14 ευρώ τον μήνα. Τα γεύματα παραδίδονται στους κρατούμενους, ενώ υπάρχει δυνατότητα αγοράς προϊόντων για προετοιμασία φαγητού εντός του κελιού.

«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά ένας εκπρόσωπος κοινωνικού κύκλου που συνήθως αποφεύγει τη φυλάκιση, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα», σχολίασε ο Φισμάιστερ.

Για τον ίδιο τον Σαρκοζί, που ως πρόεδρος είχε υιοθετήσει σκληρή ρητορική κατά της εγκληματικότητας χαρακτηρίζοντας τους νεαρούς ταραχοποιούς «αποβράσματα», η εμπειρία της φυλάκισης ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαιτέρως δύσκολη, σχολιάζει το Reuters.

Παρά τις ανακαινίσεις, το La Santé αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου, εκεί κρατούνται 1.243 άτομα ενώ η χωρητικότητά του είναι 657.

