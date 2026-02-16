Στη Γενεύη ο Αραγτσί - Θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, αγγλικά IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι σήμερα, παραμονή ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών που προβλέπεται να διεξαχθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στη Γενεύη.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξανάρχισαν διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να διευθετήσουν την εδώ και δεκαετίες διαφωνία τους όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και να αποτραπεί μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου, αναπτύσσονται στην περιοχή.

«Βρίσκομαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για να επιτευχθεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία. Αυτό που δεν βρίσκεται στο τραπέζι: υποταγή μπροστά σε απειλές», σημείωσε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

Καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διευρύνει το φάσμα των συνομιλιών σε ζητήματα που δεν άπτονται του πυρηνικού προγράμματος, όπως το απόθεμα πυραύλων του Ιράν, η Τεχεράνη δηλώνει ότι προτίθεται να συζητήσει μόνον περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για απαλλαγή από τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί και σημειώνει ότι δεν θα αποδεχθεί μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου.

Προτού οι ΗΠΑ συμμετάσχουν στα πλήγματα του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, οι προηγούμενες συνομιλίες ανάμεσά σε αυτές και το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του δεύτερου είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο όσον αφορά το αίτημα της Ουάσινγκτον η Τεχεράνη να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός της, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν δρόμο για τη δημιουργία ιρανικού πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα αφορά μόνον ειρηνικούς σκοπούς και ότι είναι έτοιμο να διαλύσει τις ανησυχίες όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα «οικοδομώντας εμπιστοσύνη ότι ο εμπλουτισμός είναι και θα παραμείνει για ειρηνικούς σκοπούς».

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΔΟΑΕ σήμερα συνοδεία πυρηνικών ειδικών «για εις βάθος τεχνικές συζητήσεις».

Ο ΔΟΑΕ ζητεί από το Ιράν για μήνες να δηλώσει τι συνέβη στο απόθεμά του 440 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα και να επιτρέψει την πλήρη επανάληψη των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένου σε τρεις σημαντικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο: Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν.

Ενώ το Ιράν επέτρεψε στον ΔΟΑΕ να επιθεωρήσει δηλωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του που δεν στοχοθετήθηκαν τον Ιούνιο, σημειώνει ότι ο ΔΟΑΕ πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση του όσον αφορά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα και προσθέτει ότι οι εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν δεν είναι ασφαλείς για επιθεωρήσεις.

Ο ΔΟΑΕ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία τον Σεπτέμβριο στο Κάιρο, που επρόκειτο να ανοίξει τον δρόμο προς πλήρεις επιθεωρήσεις και επαλήθευση, αλλά η Τεχεράνη ακύρωσε τη συμφωνία μετά την επαναφορά από τις δυτικές δυνάμεις των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν.