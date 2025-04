Στη Λειτουργία του Πάσχα Κάρολος και Καμίλα - Απουσίαζαμ Ουίλιαμ και Κέιτ - Real.gr

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παρακολούθησαν σήμερα τη λειτουργία του Πάσχα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ μαζί με τα περισσότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Από την τελετή όμως απουσίαζε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ και τα παιδιά τους, που πέρασαν το Σαββατοκύριακο στο Νόρφολκ.

Μετά τη λειτουργία, ο βασιλιάς και η βασίλισσα δέχθηκαν ευχές για «Καλό Πάσχα» από τους συγκεντρωμένους έξω. Η Καμίλα έλαβε μια ανθοδέσμη από ένα νεαρό κορίτσι.

Παρών ήταν ωστόσο ο πρίγκιπας Άντριου μαζί με την πρώην σύζυγό του Σάρα, δούκισσα της Υόρκης και τις κόρες τους Ευγενία και Βεατρίκη που συνοδεύονταν από τους συζύγους τους.

Στο πασχαλινό του μήνυμα ο Κάρολος αναφέρθηκε στην ενότητα μεταξύ των διαφόρων θρησκειών και στην αναγνώριση όσων παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε πολέμους και καταστροφές, αναφέρει το BBC.

«Ένας από τους γρίφους της ανθρωπότητας είναι το πώς είμαστε ικανοί τόσο για μεγάλη σκληρότητα όσο και για μεγάλη καλοσύνη», είπε μεταξύ άλλων.

BREAKING: Watch the moment King Charles and Queen Camilla arrive at St George’s Chapel in Windsor for the Easter Sunday service.https://t.co/TC2ROCL7wW

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/zzxkHALa99

— Sky News (@SkyNews) April 20, 2025