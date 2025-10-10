Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία - Real.gr

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα και για τον αγώνα της να επιτευχθεί μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Τον τελευταίο χρόνο, η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυφά αλλά παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα» αναφέρεται στην απόφαση της νορβηγικής επιτροπής για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people. When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

“Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική των τελευταίων χρόνων”, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει τα περίβλεπτα βραβεία Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες στο Όσλο.

Η «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας»

Όπως ανέφερε σε παλιότερο άρθρο του το περιοδικό Time, η «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας» θεωρείται η προσωποποίηση της ανθεκτικότητας, της επιμονής και του πατριωτισμού. «Απτόητη από τρομερές προκλήσεις, δεν υποχώρησε ποτέ από την αποστολή της να αγωνιστεί για μια ελεύθερη, δίκαιη και δημοκρατική Βενεζουέλα. Η κατευθυντήρια αρχή της Ματσάδο παρέμεινε η ίδια επί χρόνια – να αφήσει στα παιδιά της, την Άνα Κορίνα, τον Ρικάρντο, τον Ενρίκε και τα παιδιά της Βενεζουέλας, μια χώρα απαλλαγμένη από την τυραννία. Η φράση «hasta el final» (σ.σ. μέχρι το τέλος) συνοψίζει τη διαχρονική της κληρονομιά. Τον τελευταίο χρόνο, η αποφασιστικότητά της αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις καθώς αντιμετώπισε με θάρρος τις προσπάθειες του καθεστώτος Μαδούρο να υπονομεύσει τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας», ανέφερε το περιοδικό Time.