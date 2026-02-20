Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford: Σε πλήρη εξέλιξη η ανάπτυξη της αμερικανικής ισχύος προς τη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν - Real.gr

Στα ύδατα της Μεσογείου εισήλθε το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald R. Ford, σύμφωνα με δεδομένα από πλατφόρμες ναυτιλιακού εντοπισμού.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το κεντρικό σκέλος της εντολής που έδωσε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Η εξέλιξη της επιχείρησης επιβεβαιώνεται από τη στίγμα που εκπέμπουν τα πλοία συνοδείας της ομάδας κρούσης. Συγκεκριμένα, ιστοσελίδες παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας κατέγραψαν το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, USS Mahan, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δύναμης κρούσης του Gerald R. Ford, να διασχίζει τα Στενά του Γιβραλτάρ.

‼️BREAKING 🇺🇸🇮🇷 USS Mahan DDG-72, assigned to the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group CSG-12, is reportedly starting its eastbound transit through the Strait of Gibraltar into the Mediterranean Sea, according to MarineTraffic. pic.twitter.com/5ZBmb54v5A — Defense Intelligence (@DI313_) February 20, 2026

Η παρουσία του αεροπλανοφόρου στη Μεσόγειο σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης της ανάπτυξής του. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, θα απαιτηθούν μερικά εικοσιτετράωρα ακόμη προκειμένου το πλοίο και η συνοδεία του να προσεγγίσουν την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ώστε να τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να είναι σε θέση να διεξάγουν επιχειρήσεις, εάν και εφόσον ληφθεί η απόφαση για πλήγμα κατά των ιρανικών δυνάμεων.