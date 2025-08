Στη Μόσχα για συνομιλίες ο απεσταλμένος του Τραμπ με φόντο τις απειλές για κυρώσεις - Κρεμλίνο: Η βελτίωση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ απαιτεί χρόνο - Real.gr

Ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, έφθασε σήμερα στη Μόσχα, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει συναντήσεις με ηγέτες της Ρωσίας, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τον κ. Γουίτκοφ «υποδέχθηκε ο ειδικός αντιπρόσωπος του προέδρου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ», διευκρίνισε το πρακτορείο, δυο ημέρες προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να βάλει τέλος στον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2022 εναντίον της Ουκρανίας.

🇺🇸🇷🇺Special envoys: US Steve Witkoff and Russia’s Kirill Dmitriev take a walk through Zaryadye Park in Moscow before official talks begin.

