Στη Δαμασκό ο αλ Τζολάνι - Συγχαρητήρια από τους Ταλιμπάν για την ανατροπή του Άσαντ

Ahmad Al-Sharaa (Jolani) arrives to Damascus after the Assad regime fell. pic.twitter.com/ADsU99FRoh

«Η βούλησή μας είναι σταθερή και η αποφασιστικότητά μας ακλόνητη» είπε ο Αλ Τζολάνι στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την επίσημη συριακή τηλεόραση, την οποία ελέγχουν πλέον οι αντάρτες.

«Συνεχίζουμε να δρούμε με αποφασιστικότητα για να επιτύχουμε τους στόχους της επανάστασής μας», συνέχισε. «Το μέλλον είναι δικό μας και οδεύουμε προς τη νίκητ», τόνισε.

Οι Ταλιμπάν συνεχάρησαν τον συριακό λαό για την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ

Οι Ταλιμπάν «συνεχάρησαν» σήμερα τον συριακό λαό και τους αντάρτες μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, δηλώνοντας ότι ελπίζουν η μεταβίβαση της εξουσίας να γίνει «σύμφωνα με τις επιθυμίες του συριακού λαού» και να τερματιστούν οι ξένες παρεμβάσεις στη χώρα.

«Εκφράζουμε την ελπίδα η διαδικασία της μεταβίβασης της εξουσίας να γίνει σύμφωνα με τις επιθυμίες του συριακού λαού, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ανεξάρτητη και ισλαμική κυβέρνηση που θα υπηρετεί» τον λαό, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν σε μια ανακοίνωσή του.

«Ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση μιας εποικοδομητικής εξωτερικής πολιτικής, που θα επιτρέπει στη Συρία να προοδεύει χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις», πρόσθεσε.

Στο ιστορικό τέμενος των Ομεϋάδων ο αλ Τζολάνι

Ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζολάνι μετέβη σήμερα το απόγευμα στο περίφημο τέμενος των Ομεϋάδων της Δαμασκού, όπου εκφώνησε μια ομιλία, αφού νωρίτερα οι δυνάμεις του κατέλαβαν τη συριακή πρωτεύουσα, ανατρέποντας τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Τη στιγμή που έμπαινε στο εμβληματικό τέμενος, στην Παλιά Πόλη της Δαμασκού, ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) το πλήθος τον υποδέχτηκε με την κραυγή «Αλλάχ Ακμπαρ (Ο Θεός είναι μεγάλος), σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

After spearheading a lightning assault that led to the fall of President Bashar al-Assad, HTS leader Jolani delivers a victory speech in the Umayyad mosque in Damascus, Syria pic.twitter.com/aKG5IQlNnV