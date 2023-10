Στη δημοσιότητα βίντεο της Χαμάς που δείχνει ενόπλους να «προσέχουν» παιδιά ομήρους

Ένα βίντεο δείχνει τους τρομοκράτες να δίνουν σε ένα παιδί ένα ποτήρι νερό να πιει και ένα άλλο βίντεο δείχνει τρομοκράτες να κουνούν ένα καρότσι με ένα μωρό.

Οι γονείς των παιδιών δεν φαίνονται πουθενά.

Ένα βίντεο δείχνει τους τρομοκράτες να δίνουν σε ένα παιδί ένα ποτήρι νερό να πιει και ένα άλλο βίντεο δείχνει τρομοκράτες να κουνούν ένα καρότσι με ένα μωρό.

Hamas publishes a propaganda footage that shows its fighters engaging with Israeli children in Kibbutz Holit on Saturday

Natural question, where are their parents? pic.twitter.com/MA4s6VHlvi