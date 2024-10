Στη Φλόριντα με θυελλώδεις ανέμους ο κυκλώνας Μίλτον - Δείτε live την πορεία του

Δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν, ο Μίλτον – μια «θανατηφόρα και καταστροφική καταιγίδα», όπως υπογράμμισε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) Ντιάν Κρίσγουελ – απειλεί το νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έως τώρα, τουλάχιστον 125 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από το πέρασμα του κυκλώνα Μίλτον σε διαφορετικές κομητείες της Φλόριντας

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ στέλνουν διαρκώς μηνύματα στους πολίτες που δεν έχουν καταφέρει να εκκενώσουν ή επέλεξαν να παραμείνουν στην πολιτεία.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι επόμενες τουλάχιστον δύο ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για ολόκληρη την πολιτεία καθώς όσο ο κυκλώνας περνά πάνω από την περιοχή αναμένεται να αυξάνει με μεγάλη ταχύτητα τόσο τις ριπές των ανέμων όσο και το μέγεθός του.

Drone κατέγραψε κύμα 28 ποδιών και ριπές ανέμου σχεδόν 76 μιλίων/ώρα κοντά στο κέντρο του τυφώνα Μίλτον, σύμφωνα με το Ωκεανογραφικό και Μετεωρολογικό Εργαστήριο Ατλαντικού της NOAA.

Inside Hurricane Milton, @saildrone reported wave height of 28.12 feet and wind gusts as strong as 75.95 mph while 40 nautical miles from the center of the storm. This research represents a collaborative endeavor to better understand the role of the ocean in hurricanes. pic.twitter.com/gmaUopPEWj

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε «χιονοστιβάδα ψεμάτων» από τον προκάτοχό του και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις κατηγορίες του περί ολιγωρίας του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα του κυκλώνα Ελίν.

Η Φλόριντα, η τρίτη πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, είναι συνηθισμένη σε κυκλώνες. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή καθιστά πιο πιθανή την ταχεία ενίσχυσή τους και αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Από την Τάμπα μέχρι το Φορτ Μάγιερς, στην περιοχή που πλήττει ο κυκλώνας Μίλτον, ο χρόνος για εκκένωση έχει πια παρέλθει και οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε κέντρα που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

Η Σαρασότα θυμίζει πόλη-φάντασμα, καθώς η βροχή γίνεται όλο και εντονότερη. Ο Μπραντ Ριβς – ένας κάτοικος που επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι του – φοβάται πως ίσως δει αυτήν την όμορφη πόλη, στην οποία πέρασε 15 χρόνια της ζωής του, να καταστρέφεται. Λίγο βορειότερα, στην Τάμπα, ο 36χρονος Ράντι Πράιορ επισημαίνει πως δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές που προκάλεσε ο κυκλώνας Ελίν. Σε μια άλλη μεγάλη πόλη στη δυτική ακτή της Φλόριντα, στο Φόρτ Μάγιερς, η Ντέμπι Έντουαρντς τονίζει πως «όλοι είναι ανήσυχοι».

Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), ο κυκλώνας Μίλτον συνοδευόταν από ανέμους των οποίων η ταχύτητα έφθανε τα 200 χλμ/ώρα και βρισκόταν σε απόσταση 100 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Σαρασότας, σύμφωνα με το NHC. Προβλέπεται πως θα σαρώσει τη Φλόριντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περνώντας πολύ κοντά από το Ορλάντο, όπου τα θεματικά πάρκα της Disney World είχαν κλείσει από το μεσημέρι. Κλειστά είναι επίσης τα αεροδρόμια σε Τάμπα και Σαρασότα.

Ο κυκλώνας Μίλτον αναμένεται να προκαλέσει κύματα ύψους 4,5 μέτρων στις παράκτιες περιοχές και ισχυρές βροχοπτώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες», υπογραμμίζει το NHC. Οι αρχές έχουν επισημάνει εξάλλου τον πρόσθετο κίνδυνο από τα πολυάριθμα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ελίν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 236 ανθρώπους στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 15 στη Φλόριντα.

Ανεμοστρόβιλοι έχουν αναφερθεί στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Φλόριντας, σύμφωνα με το Weather Channel.

«Απομακρυνθείτε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου»

Εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της ακτογραμμής της Πολιτείας έλαβαν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πλήγμα που δέχτηκε από τον κυκλώνα Ελίν. Οι αρχές εκδίδουν συνεχώς προειδοποιήσεις καθώς ο Μίλτον πλησιάζει και αναμένεται να φτάσει στην ξηρά γύρω στα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον πέντε ανεμοστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη νότια Φλόριντα νωρίς το απόγευμα.

At my home in Fort Myers Florida, awaiting the arrival of Hurricane Milton. We just got put under a tornado warning.

This tornado just touched down in Clewiston which is about 60 miles to the northeast of us. pic.twitter.com/ynVnd1b8BO