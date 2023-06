Στη Λευκορωσία ο Πριγκόζιν μετά την ανταρσία κατά του Πούτιν - Το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Ο ρωσικός στρατός (1,5 εκατ. μέλη) τέθηκε σε συναγερμό εξαιτίας της ανταρσίας, που κράτησε περίπου ένα 24ωρο· κατά τη διάρκειά της, μισθοφόροι του κ. Πριγκόζιν κυρίευσαν το στρατιωτικό αρχηγείο στη Ροστόφ, κέντρο διοίκησης-κλειδί όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ χιλιάδες εξ αυτών κίνησαν για τη Μόσχα με οχηματοπομπή — εγείροντας το φάσμα εμφυλίου πολέμου και προσελκύοντας την προσοχή του κόσμου ολόκληρου.

Η ένοπλη στάση των μισθοφόρων τερματίστηκε όσο ξαφνικά άρχισε, ενώ οι εμπειροπόλεμοι μαχητές απείχαν μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη ρωσική πρωτεύουσα, μετά τη μεσολάβηση του Μινσκ για να τερματιστεί η κρίση.

Οι δυνάμεις της Βάγκνερ αποχώρησαν από τη Ροστόφ στον Ντον κι επέστρεφαν στα στρατόπεδα τους χθες βράδυ, δήλωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Russians gathering on the streets of Rostov to say goodbye to the Wagner Group, treating them like rockstars.

This isn’t just Putin’s war… pic.twitter.com/O7nZSxXOtV