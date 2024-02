Στη Μόσχα, Ρώσοι συνεχίζουν να αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι

Σχεδόν 400 άνθρωποι συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη Ρωσία και τουλάχιστον 150 καταδικάστηκαν σε μικρές ποινές φυλάκισης τις τελευταίες τρεις ημέρες για ενέργειες στη μνήμη του χαρισματικού ηγέτη της αντιπολίτευσης και ακτιβιστή κατά τη διαφθοράς, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σήμερα, η αστυνομία επέτρεψε, χωρίς να κάνει χρήση βίας, στους Μοσχοβίτες, ορισμένοι εκ των οποίων έκλαιγαν, να προσέλθουν ένας ένας για να αφήσουν λουλούδια σε ένα μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων της σοβιετικής πολιτικής καταστολής, μπροστά στη Λουμπιάνκα, την έδρα της σοβιετικής KGB και κατόπιν της ρωσικής FSB.

At the "Wall of Grief" memorial in #Moscow, police brutally detain those who came to honor the memory of Alexei #Navalny. pic.twitter.com/Cezadfh1UX