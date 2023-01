Στίβεν Σπίλμπεργκ: Ο «Σκοτεινός Ιππότης» του Νόλαν έπρεπε να είχε πάρει Όσκαρ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι «ενθαρρυμένος» που δύο υπερπαραγωγές κέρδισαν επιτέλους την αναγνώριση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά πιστεύει ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει «πριν από χρόνια» με το φιλμ «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (The Dark Knight).

H Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ, με τις ταινίες «Top Gun: Maverick» και «Avatar: The Way of Water» μεταξύ των δέκα που διεκδικούν το κορυφαίο βραβείο.