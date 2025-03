Στιγμές τρόμου σε πτήση: Φλεγόμενο power bank γέμισε καπνούς την καμπίνα επιβατών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της BatiK Air για Μπανγκόκ, όταν λίγο πριν την προσγείωση η καμπίνα των επιβατών γέμισε με καπνό από ένα φλεγόμενο power bank.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται καπνός να βγαίνει από τον χώρο αποσκευών πάνω από τις θέσεις και να πλημμυρίζει την καμπίνα.

Οι αεροσυνοδοί καταγράφονται να ελέγχουν τους χώρους των αποσκευών αναζητώντας την πηγή του καπνού, ενώ οι επιβάτες που βρίσκονται στο μέρος της καμπίνας που έχει γεμίσει καπνό φαίνονται να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους πριν οι αεροσυνοδοί εντοπίσουν το φλεγόμενο power bank και σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας έναν πυροσβεστήρα.

Reason why multiple Airlines are updating rules on carriage condition of Power banks ! A mobile charger (Power bank) caused panic on a Malaysian Batik Air flight from Johor Bahru (Malaysia) to Bangkok recently.

