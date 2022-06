Στιγμές τρόμου: Αεροπλάνο έπιασε φωτιά μετά από πρόσκρουση κατά την προσγείωση στο Μαϊάμι - ΒΙΝΤΕΟ

Κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο, ο μηχανισμός προσγείωσης του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα το ασημένιο τζετ να προσγειωθεί με την κοιλιά, προσκρούοντας πάνω σε ένα μικρό κτίσμα και έναν πύργο επικοινωνιών, προτού τελικά τυλιχθεί στις φλόγες.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα, που ευτυχώς δεν κατέληξε σε τραγωδία, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του πιλότου και του πληρώματος.

