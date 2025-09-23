Στιγμιότυπο με τον Τσάρλι Κερκ περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?» για τον Κάνιε Γουέστ - Real.gr

Όταν ήταν ακόμα έφηβος, ο Νίκο Μπαλεστέρος ήταν πολύ κοντά στον Ye, πρώην Kanye West (Κάνιε Γουέστ) και τον κινηματογραφούσε για ώρες. Το αποτέλεσμα είναι το ντοκιμαντέρ με τίτλο «In Whose Name?».

«Ο Kanye West δεν είχε ποτέ πρόβλημα να είναι ειλικρινής. Η προθυμία του ράπερ να προκαλεί, η οποία συχνά συνδυαζόταν με συζήτηση για την ψυχική υγεία, τον εκτόξευσε στην κορυφή της ποπ κουλτούρας και αργότερα τον έριξε από την κορυφή» αναφέρει το Variety με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στα πιο ταραχώδη χρόνια του Ye.

Σε σκηνοθεσία του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη Νίκο Μπαλεστέρος, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον αμφιλεγόμενο, 24 φορές βραβευμένο με Grammy ράπερ και επιχειρηματία επί έξι χρόνια. Από υλικό διάρκειας 3.000 ωρών τελικά προέκυψε η ταινία 106 λεπτών.

Τα γυρίσματα, τα οποία ξεκίνησαν το 2018 και ολοκληρώθηκαν το 2024 έγιναν κυρίως με iPhone.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει της μάχη του Kanye West με τη διπολική διαταραχή, την αμφιλεγόμενη κατάρρευση του γάμου του με την Κιμ Καρντάσιαν του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» και τις επιπτώσεις των αντισημιτικών του σχολίων.

«Ο αντισημιτισμός, ο μισογυνισμός, η ρητορική κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και η συνεχής προβολή οικογενειακών υποθέσεων βασανίζουν τον βραβευμένο με Grammy για σχεδόν μια δεκαετία, παράλληλα με τα φλερτ του με το κίνημα Make America Great Again- MAGA και τη χριστιανική σωτηρία. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μια σειρά από αφιλτράριστα πλάνα από τις ατελείωτες δίκες του Ye και πέρα από αυτό, δίνει συναρπαστική εικόνα μιας από τις πιο απότομες πτώσεις στην ιστορία της ψυχαγωγίας» αναφέρει το Variety.

Στο «In Whose Name?» περιλαμβάνονται πλάνα με τους Lady Gaga, Drake, LeBron James, Chris Rock, Diddy, Rihanna, Virgil Abloh και Justin Bieber για να αναδειχθεί η επιτυχημένη καριέρα του West, που έφτασε στην κορυφή των charts.

Μία από τις πιο απροσδόκητες εμφανίσεις στο «In Whose Name» είναι του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στη σκηνή σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο ιδρυτής του συντηρητικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Turning Point USA εμφανίστηκε με τον Γουέστ και την Κάντανς Όουενς, η οποία εκείνη την εποχή ήταν διευθύντρια επικοινωνίας της συντηρητικής του ομάδας. Ο Κερκ κάθισε ήσυχα, καθώς οι δυο τους συζητούσαν για τον πολιτισμό, την πολιτική και την κατάρρευση του διαδικτύου.

«Ο πολιτισμός θα είναι πάντα πάνω από την πολιτική», λέει η Όουενς. «Όποιος μπορεί να ελέγξει τον πολιτισμό, μπορεί να ελέγξει την πολιτική» σημειώνει.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα από την κατάρρευση της σχέσης του Ye και της Κιμ Καρντάσιαν ήδη από το 2018, χρόνια προτού κατατεθεί αίτηση διαζυγίου.

Η Καρντάσιαν και ο West άρχισαν να βγαίνουν το 2012 και παντρεύτηκαν το 2014. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά κατά τη διάρκεια του επταετούς γάμου τους: τη Νορθ, 12 ετών, τη Σεντ, 10 ετών, τη Σικάγο, 6 ετών, και τον Ψαλμ, 6 ετών.

Σε άλλο στιγμιότυπο του ντοκιμαντέρ ο Ye είναι σε στούντιο ηχογράφησης με τον Drake.

Ο Kanye και ο Drake συγκρούστηκαν αργότερα το 2018 ως συνέπεια της διαμάχης του δεύτερου με τον τότε καλλιτέχνη της GOOD Music, Pusha T. Από τότε, η σχέση τους δεν ήταν ποτέ τόσο φιλική όσο απεικονίζεται στο στιγμιότυπο.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμάντερ ακολούθησε τον Ye ενώ εργαζόταν για το brand του Yeezy και τις γκόσπελ συναυλίες που διοργάνωνε ο ράπερ, ο οποίος έκανε προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ το 2020.