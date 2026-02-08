Στην... κατάψυξη Δανία, Ρωσία, Ιαπωνία και ΗΠΑ – Χάος στους δρόμους από τις σφοδρές χιονοπτώσεις - Real.gr

Έντονες χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες έχουν πλήξει Δανία, Ρωσία, Ιαπωνία και ΗΠΑ.

Στην Κοπεγχάγη αυτοκίνητα κόλλησαν στο χιόνι, στην Αγία Πετρούπολη τα κανάλια πάγωσαν, το Τόκιο ντύθηκε στα λευκά, ενώ η Νέα Υόρκη είναι αντιμέτωπη με το πιο ακραίο ψύχος που έχει δει η πόλη τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Στην Κοπεγχάγη οδηγοί έσπρωχναν τα αυτοκίνητά τους που έχουν κολλήσει στο χιόνι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού που έχει πέσει εδώ και 15 χρόνια. Το χιόνι έφτασε τα 17 εκατοστά, προκαλώντας ατυχήματα και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην Αγία Πετρούπολη οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στους -12 βαθμούς τον φετινό χειμώνα. Τα κανάλια στο κέντρο της πόλης έχουν παγώσει, δίνοντας τη δυνατότητα στους περαστικούς να περπατήσουν στον πάγο, να κάνουν σκι, ακόμα και ποδήλατο.

Την ίδια ώρα, έντονες χιονοπτώσεις, πολικές θερμοκρασίες και ομίχλη συνθέτουν το τοπίο σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας. Το χιόνι ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 70 εκατοστά, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Παρά τον χιονιά, οι πολίτες προσήλθαν στις κάλπες και ψήφισαν στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που κήρυξε η πρωθυπουργός.

Η Νέα Υόρκη είναι σε κατάσταση μπλε συναγερμού λόγω του ψύχους που εκτιμάται ότι είναι το πιο ακραίο που έχει δει η πόλη τα τελευταία οκτώ χρόνια. Τρεις άνδρες έπεσαν στα παγωμένα νερά του ποταμού στην περιοχή του Κουίνς, όταν ο πάγος υποχώρησε. Με ελικόπτερο οι αρχές κατάφεραν να τους βγάλουν και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύουν.