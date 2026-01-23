Στην Κίνα τον Απρίλιο ο Τραμπ - Στις ΗΠΑ ο Σι Τζινπίνγκ στα τέλη του 2026 - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο κ. Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση (με) τον πρόεδρο Σι της Κίνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Τραμπ η σχέση των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πρόσθεσε πως η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, κάτι που ευνοεί τους αμερικανούς αγρότες, όπως τόνισε.