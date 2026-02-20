Στην Κούβα τον Μάρτιο διεθνής πομπή με ανθρωπιστική βοήθεια, υποστηριζόμενη από την Γκρέτα Τούνμπεργκ - Real.gr

Διεθνής εφοδιοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία υποστηρίζει η Γκρέτα Τούνμπεργκ κι έχει προορισμό την Κούβα, χώρα βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση επιδεινούμενη από τον ενεργειακό αποκλεισμό της Ουάσιγκτον, θα φθάσει στην Αβάνα την 21η Μαρτίου, ανακοίνωσαν οι οργανωτές της πρωτοβουλίας χθες Πέμπτη.

«Σε αντίδραση στην μεγάλη ώθηση της παγκόσμιας αλληλεγγύης στην Κούβα», η αρχική ιδέα του Στόλου της Ελευθερίας «μεταμορφώνεται σε συντονισμένη εφοδιοπομπή, μέσω αέρος, ξηράς και θαλάσσης, που θα συγκλίνει στην Αβάνα την 21η Μαρτίου», εξηγεί ανακοίνωση των οργανωτών που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρωτοβουλία «διεθνούς συμμαχίας κινημάτων, συνδικαλιστών, βουλευτών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημόσιων προσωπικοτήτων», η εφοδιοπομπή «Nuestra América» («η δική μας Αμερική») θα μεταφέρει στη νήσο «τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό υλικό και αγαθά πρώτης ανάγκης», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και καθημερινές πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης αφότου τερματίστηκαν, από αμερικανική πίεση, οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα κι η Ουάσιγκτον απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε βάρος οποιασδήποτε χώρας πουλήσει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Στην ανακοίνωση, η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία πήρε μέρος το 2025 στον παγκόσμιο στόλο Σουμούντ («ανθεκτικότητας» στα αραβικά), που προσπάθησε να μεταφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό, υπογραμμίζει πως τάσσεται υπέρ της πρωτοβουλίας, χωρίς πάντως να διευκρινίζει αν θα συμμετάσχει.

«Υποστηρίζω αυτή την εφοδιοπομπή προς την Κούβα, όχι μόνο επειδή ο λαός της έχει ανάγκη όλη τη βοήθεια που μπορεί να μεταφέρει η εφοδιοπομπή» αλλά και επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου», εξήγησε η νεαρή ακτιβίστρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Για τον αμερικανό προοδευτικό αγωνιστή Ντέιβιντ Άντλερ, εκ των οργανωτών της εφοδιοπομπής αυτής, η πρωτοβουλία έχει τον ίδιο στόχο με τον στόλο για τη Γάζα: «να σπάσει ο αποκλεισμός που προκαλούσε λιμοκτονία του άμαχου πληθυσμού».