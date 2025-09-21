Στην Ουάσινγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Τον υποδέχτηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Real.gr

Με θερμά λόγια υποδέχθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας τη διεθνή πνευματική του ακτινοβολία και τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα των ΗΠΑ στην Ελλάδα,σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε: «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσιγκτον. Η πνευματική του ηγεσία εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και η παρουσία του εδώ επιβεβαιώνει τους αδιάσπαστους δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της παγκόσμιας ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας».

«Ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία με την Αγιότητά του για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας για τις επόμενες γενιές», πρόσθεσε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νέα Υόρκη παρέστη στο δείπνο, ο «Φάρος της Ελπίδας», που διοργάνωσε η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης απονεμήθηκε το Βραβείο «Φάρος της Ελπίδας» σε πρόσωπα που όπως είπαν οι διοργανωτές “έριξαν φως στις στιγμές του σκότους”. Οι φετινοί βραβευθέντες ήταν ο Επίτροπος της FDNY Robert Tucker, συνοδευόμενος από τον πρώην Επίτροπο Salvatore Cassone, η Επίτροπος της NYPD Jessica Tisch, συνοδευόμενη από την Ann Stafilias και ο Ανώτερος Διοικητής της PAPD Edward Cetnar, συνοδευόμενος από τον Λοχαγό Liam Huczko.

Οι τιμηθέντες εκπροσωπούσαν τους ήρωες που συμμετείχαν στο τιτάνιο έργο διάσωσης μετά την πτώση των διδύμων πύργων και έλαβαν τα βραβεία σε αναγνώριση της γενναιότητας, της ανιδιοτελούς θυσίας και της αταλάντευτης υπηρεσίας τους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και τις ημέρες που ακολούθησαν.

Σχόλια απηύθυναν ο Michael Psaros, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού του Αγίου Νικολάου και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, οι οποίοι εξέφρασαν τη βαθιά υπερηφάνεια τους για το Ιερό και τον πολύπλευρο ρόλο που επιτελεί στην κοινότητα πιστών και επισκεπτών.

«Άνθρωποι από όλο τον κόσμο κατανοούν ότι το Εθνικό Ιερό αποτελεί σύμβολο φωτός πάνω στο σκοτάδι, του καλού πάνω στο κακό, της αγάπης πάνω στο μίσος και της ανάστασης πάνω στο θάνατο» τόνισε ο Psaros.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε την υπερηφάνειά του για το Ιερό, συγκρίνοντας τον ρόλο του με τον Φανάρι, του οποίου το όνομα σημαίνει «φάρος». Απέτισε επίσης φόρο τιμής στους γενναίους άνδρες και γυναίκες που τόλμησαν να εισέλθουν στους μοιραίους Δίδυμους Πύργους, αναφέροντας ότι «λάμπουν σαν αστέρια στον ουρανό. Θα στρεφόμαστε πάντοτε σε αυτούς τους λαμπρούς φάρους ελπίδας για έμπνευση και ηθικό προσανατολισμό στη ζωή μας» είπε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.

Νωρίτερα το απόγευμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε επισκεφθεί ξανά το Ιερό, όπου ευλόγησε νέους στο πλαίσιο του Συνεδρίου Νέων Ενηλίκων της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας 2025. Ο Πατριάρχης ενθάρρυνε τους νέους λέγοντας «ακόμη είναι δυνατό να σταθεί κανείς με ακεραιότητα στον πνευματικό δρόμο του».