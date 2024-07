Στην αντεπίθεση η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ: «Όλα είναι από το μυαλό του... δεν ήταν ποτέ δίπλα μου»

«Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Κυριολεκτικά δεν συνέβη ποτέ. Ποτέ. Δεν καταλαβαίνω από πού το έβγαλε αυτό. Το καλύτερο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι εμπνεύστηκε από τη σχολή του Milo Yannopoulos για τα στερεότυπα των γκέι, διάλεξε τυχαία ορισμένα από αυτά και τα χρησιμοποίησε σε μια τελευταία προσπάθεια να φανεί συμπαθής ενώ είναι εμφανώς στην λάθος πλευρά της ιστορίας» έγραψε αρχικά η 20χρονη.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «δεν είχα "αγάπη για τα μιούζικαλ και το θέατρο" όταν ήμουν 4 ετών, γιατί... ήμουν απλά 4 ετών. Δεν χρησιμοποιούσα τον όρο “fabulous” όταν ήμουν τεσσάρων ετών γιατί και πάλι θέλω να τονίσω ότι ήμουν μόνο τεσσάρων ετών. Αυτό είναι τόσο προφανές που δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση αλλά οι άνθρωποι πιστεύουν αυτές τις ανοησίες, γι' αυτό και απαντάω σε αυτές»

Ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους συμπλήρωσε: «Όλα αυτά είναι από το μυαλό του και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δεν ξέρει πώς ήμουν σαν παιδί γιατί απλά δεν ήταν ποτέ κοντά μου και τον λίγο χρόνο που ήταν, με παρενοχλούσε συνεχώς για τη θηλυκότητα και την queerness μου. Και επειδή προφανώς δεν μπορεί να το πει αυτό, με έχει περιορίσει σε ένα γα...νο στερεότυπο. Πιστεύω ότι αυτό λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους queer και τα παιδιά εν γένει».

«Όσο για το ότι δεν είμαί γυναίκα... Ναι, εντάξει, ό,τι πεις. Είμαι νόμιμα αναγνωρισμένη γυναίκα στην πολιτεία της Καλιφόρνια και δεν ασχολούμαι με τις απόψεις όσον είναι κάτω από μένα. Ο Ίλον δεν μπορεί να πει το ίδιο γιατί σε μια επίθεση λόγω της κεταμίνης είναι απελπισμένος για προσοχή και επιβεβαίωση από έναν στρατό followers».

Τι είπε ο Μασκ

Ο Ίλον Μάσκ δήλωσε «εξαπατημένος» για τη φυλομετάβαση του παιδιού του αλλά και αποφασισμένος να καταστρέψει τον «ιό της woke κουλτούρας», στο πλαίσιο συνέντευξης που έδωσε στον Τζόρνταν Πίτερσον για το Daily Wire.

Ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι ξεγελάστηκε από τον «ιό της woke κουλτούρας» και επέτρεψε σε έναν από τους γιους του να γίνει τρανσέξουαλ γυναίκα. Η 20χρονη Βίβιαν Τζένα Γουίλσον δεν θέλει καμία σχέση με τον πατέρα της ενώ και στο παρελθόν είχαν πολιτικές διαφωνίες, με τον Ίλον Μασκ να την έχει αποκαλέσει «κομμουνίστρια», που πιστεύει ότι «όποιος είναι πλούσιος είναι και κακός».

Ο Ίλον Μασκ ωστόσο το πήγε ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη στον ίδιο και την οικογένειά του ήταν «κακό». «Ουσιαστικά με εξαπάτησαν να υπογράψω έγγραφα για ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, τον Ξαβιέ», είπε, χρησιμοποιώντας το προηγούμενο όνομα του παιδιού του. Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, «αυτό έγινε πριν καταλάβει τι συνέβαινε και εν μέσω Covid, οπότε υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Και μου είπαν ότι ο Ξαβιέ μπορεί να αυτοκτονήσει».

“I vowed to destroy the woke mind virus. We are making some progress.”

— Elon Musk pic.twitter.com/77zpW9nNXB