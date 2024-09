Στην αντεπίθεση η Χεζμπολάχ: Εκτόξευσε 150 ρουκέτες στο Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ

Η Χεζμπολάχ είπε ότι εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις ως αντίποινα για επιδρομές στο νότιο Λίβανο, καθώς η ένταση εκτοξεύτηκε μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις στις συσκευές επικοινωνίας της.

About 10 teams are battling the fires in Israel, after the 130 rocket attack on Safad and Golan...

Additional 40-50 rockets were fired towards Meron...#Hezbollahpic.twitter.com/UZSNJahP7v