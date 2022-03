Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Λαβρόφ - Κουλέμπα στην Αττάλεια

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχει πολλαπλασιάσει τις μεσολαβητικές προσπάθειες από το ξέσπασμα της κρίσης, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι η Τουρκία «μπορεί να συζητάει τόσο με την Ουκρανία όσο και με την Ρωσία». «Εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε το να μεταμορφωθεί αυτή η κρίση σε τραγωδία», πρόσθεσε.

Ο τούρκος πρόεδρος θα συνομιλήσει με τον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν περί τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Λευκός Οίκος.

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν την Τετάρτη να κηρυχθεί ξανά κατάπαυση του πυρός για δώδεκα ώρες σε σειρά λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων, για να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

Ο κ. Κουλέμπα διαβεβαίωσε χθες μέσω Facebook ότι θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου οι συνομιλίες να είναι «όσο πιο αποτελεσματικές είναι δυνατόν», επισημαίνοντας ωστόσο πως οι προσδοκίες του είναι «περιορισμένες».

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu meets with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba ahead of the trilateral summit, which will include Russian Foreign Minister Sergey Lavrov today in Antalya around 08:00 GMT. https://t.co/uAFE1ydbYf