Στην «καρδιά» της πόλης της Γάζας οι Ισραηλινοί στρατιώτες - Το μήνυμα των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ

Απέρριψε για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο προσωρινής παύσης πυρός προτού απελευθερωθούν οι περίπου 240 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη βάση τρομοκρατών που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα».

Hamas’ cynical use of the civilian population has been further revealed:

?? IDF Paratroopers Brigade operating in Northern Gaza exposed the opening of an underground terror tunnel near an amusement park and another found near a university.

?? A weapon warehouse, containing… pic.twitter.com/cd9FaeJDfO