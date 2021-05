Στην Κένυα συνέλαβαν οι πράκτορες της MIT τον ανιψιό του Γκιουλέν και τον πήγαν στην Τουρκία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 20 Μαΐου, η σύζυγός του δηλώνει πως ζούσαν μαζί στην Κένυα και πως από τις 3 Μαΐου δεν έχει νέα του συζύγου της, ο οποίος δίδασκε σε ένα σχολείο στο Ναϊρόμπι.

Πρόσωπα και ΜΜΕ που συνδέονται με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν δήλωσαν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο Σελαχαντίν Γκιουλέν "απήχθη" και ξεκίνησαν εκστρατεία ζητώντας την απελευθέρωσή του.

The Turkish intelligence nabbed a member of the Fetullah Terrorist Organization (FETO) abroad and brought him back to Turkey https://t.co/AbZkUFJpvPpic.twitter.com/go0JJv3J2i