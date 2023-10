Στην Κλόντια Γκόλντιν το Νόμπελ Οικονομίας 2023

«Οι έρευνες της Κλόντια Γκόλντιν μας έδωσαν μία νέα και συχνά απροσδόκητη οπτική του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

«Η Κλόντια Γκόλντιν έψαξε στα αρχεία και συγκέντρωσε δεδομένα άνω των 200 ετών για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που της επέτρεψε να δείξει πώς και γιατί οι διαφορές στην αμοιβή και στο ποσοστό απασχόλησης ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες εξελίχθηκαν κατά την διάρκεια των χρόνων», σημείωσε η Ράντι Χόλμαρσον της επιτροπής Νόμπελ.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrizepic.twitter.com/FRAayC3Jwb