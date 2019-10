Στην κόψη του ξυραφιού το Brexit – Ποιοι λένε ότι θα καταψηφίσουν τη συμφωνία Μεγάλης Βρετανίας - ΕΕ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο βουλευτής του DUP Σάμι Γουίλσον υπογράμμισε σε δηλώσεις που έκανε στον ραδιοσταθμό του BBC ότι οι 10 βουλευτές του κόμματός του θα καταψηφίσουν την συμφωνία στην έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει αύριο Σάββατο στο βρετανικό κοινοβούλιο.

DUP is encouraging Tory MPs to "take a stand" and vote down the new #Brexit#BorisDeal, says party MP Sammy Wilson:https://t.co/3p6fIjxCahpic.twitter.com/5K3K50q7wW