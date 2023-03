Στην Κριμαία ο Πούτιν για τα 9 χρόνια από την προσάρτηση - Μια ημέρα μετά το ένταλμα σύλληψης από τη Χάγη

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν μετέδωσαν άμεσα σχόλια του Πούτιν, μια ημέρα μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το οποίο τον κατηγορεί για "το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία".

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως την εξέλιξη αυτή, αλλά ο εκπρόσωπός του την χαρακτήρισε "άκυρη" και είπε ότι η Ρωσία θεωρεί "απαράδεκτα και εξωφρενικά" τα ερωτήματα που ήγειρε το ΔΠΔ.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, οκτώ χρόνια πριν από την εισβολή της στην Ουκρανία. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι θα δώσει μάχη για να εκδιώξει τη Ρωσία από την Κριμαία και από άλλα εδάφη τα οποία η Μόσχα έχει καταλάβει στη διάρκεια αυτού πολέμου.

