Στην Ουκρανία η Φινλανδή πρωθυπουργός: Επισκέφθηκε σοκαρισμένη την Μπούκα

«Η στρατιωτική βοήθεια της Φινλανδίας είναι εξαιρετικά πολύτιμη για εμάς. Τα όπλα, η πολιτική κυρώσεων και η ενότητα των εταίρων μας στο θέμα της αίτησης της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι αυτά που μπορούν να εξασφαλίσουν δύναμη στην άμυνα της χώρας μας», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι στο Twitter.

H Φινλανδή πρωθυπουργός πριν από τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Ζελένσκι βρέθηκε και στο Ιρπίν και την Μπούκα, δύο από τις πόλεις που έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις ρωσικές δυνάμεις και στις οποίες έχουν γίνει αποτρόπαιες επιθέσεις.

Finnish Prime Minister @MarinSanna arrived in Ukraine and visited Irpen and Bucha. pic.twitter.com/A77qAq1XWv

Σοκαρισμένη από όσα αντίκρισε και φορώντας αλεξίσφαιρο η Σάνα Μάριν δήλωσε πως «ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βλέπεις όσα η Ρωσία έκανε σε αυτές τις πόλεις».

«Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλά το ηρωικό πνεύμα του ουκρανικού λαού, που πολεμά για την ελευθερία του και για όλη την Ευρώπη, είναι αξιοθαύμαστο» δήλωσε επίσης η Φινλανδή πρωθυπουργός.

???? PM Sanna Marin visited Irpin and Bucha on her surprise visit to Ukraine

"We showed @MarinSanna the aftermath of the 'Russian world' left behind by the occupiers, discussed the issue of assistance in the renovation of our city" - Anzhela Makeieva of the Irpin City Council. pic.twitter.com/Jbk7cxT5iB