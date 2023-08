Στην πληγείσα Χαβάη ο Μπάιντεν: «Γνωρίζω το συναίσθημα, ένα κενό στο στήθος που μοιάζει με μαύρη τρύπα»

«Είμαστε μαζί σας για όσο καιρό χρειαστεί, το υπόσχομαι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης Λαχάινα στο Μάουι, αφού περισσότεροι από 114 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί αυτό της Χαβάης από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Στη διάρκεια επίσκεψης μερικών ωρών ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι το ομοσπονδιακό κράτος θα συνδράμει τις κολοσσιαίες προσπάθειες ανοικοδόμησης. «Θα το κάνουμε για εσάς, θα το κάνουμε όπως θέλετε, όχι όπως επιθυμεί οποιοσδήποτε άλλος», διαβεβαίωσε τους κατοίκους της ιστορικής πόλης Λαχάινα που ανησυχούν για το ενδεχόμενο να περάσει η γη τους στα χέρια μεγάλων εταιρειών που επιθυμούν να χτίσουν εκεί πολυτελείς κατοικίες και θέρετρα.

On Maui, President Biden and the First Lady met with emergency responders, survivors, community members, and Native Hawaiian leaders to reaffirm that our entire nation stands with Hawai?i in this time of grief and recovery. pic.twitter.com/v6Ct8CicxN — The White House (@WhiteHouse) August 22, 2023

Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος επεσήμανε εξάλλου τον συμβολισμό ενός δέντρου ηλικίας περισσότερων από 100 ετών που βρίσκεται στη Λαχάινα, πρώην πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, το οποίο υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά αλλά δεν κάηκε εντελώς.

«Η πυρκαγιά δεν κατάφερε να φτάσει στις ρίζες του. Αυτό είναι το Μάουι, αυτή είναι η Αμερική (…) Η Χαβάη δεν το βάζει κάτω, η Αμερική δεν το βάζει κάτω», υπογράμμισε.

«Μαύρη τρύπα»

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε, όπως το κάνει συχνά σε αντίστοιχες περιστάσεις, στην τραγωδία που έχει ζήσει ο ίδιος υπενθυμίζοντας ότι έχασε την πρώτη του σύζυγο και τη μικρή τους κόρη το 1972 σε τροχαίο δυστύχημα. «Γνωρίζω αυτό το συναίσθημα που έχουν πολλοί κάτοικοι της πόλης αυτής, την αίσθηση ενός κενού στο στήθος που μοιάζει με μαύρη τρύπα».

Join the First Lady and I as we participate in a community event with leaders, survivors, families, and organizations following devastating wildfires on Maui, Hawai'i. https://t.co/HJ0IOPUQBa — President Biden (@POTUS) August 22, 2023

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις κατεστραμμένες περιοχές. Σε έναν δρόμο της Λαχάινα, μεγάλο μέρος της οποίας έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ο Αμερικανός πρόεδρος σταμάτησε για να χαϊδέψει έναν σκύλο που συμμετέχει στις έρευνες για νεκρούς στα ερείπια.

Φορώντας ένα «λέι», κολιέ από λουλούδια που προσφέρεται στους επισκέπτες της Χαβάης, συνομίλησε και με κατοίκους της πόλης για λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Join me as I deliver remarks on Maui, Hawai'i to discuss the ongoing disaster response and reiterate my Administration's actions to support recovery. https://t.co/bxAbfA1hDp — President Biden (@POTUS) August 21, 2023

Στη συνέχεια αναχώρησε για τη Νεβάδα όπου θα περάσει μία εβδομάδα διακοπών.

Ο Μπάιντεν δέχεται επικρίσεις από τους Ρεπουμπλικάνους για την αντίδρασή του στην καταστροφή, την οποία έχουν χαρακτηρίσει από ανεπαρκή ως αδιάφορη. Αν και αναφέρθηκε εν συντομία στη Χαβάη σε ομιλία του στη Γιούτα την περασμένη Πέμπτη, δεν εκφράστηκε ξανά δημόσια για τις πυρκαγιές παρά μόνο όταν έγινε σαφές πόσο βαρύς θα είναι ο απολογισμός.

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει τα μηνύματα υποστήριξης και τις δεσμεύσεις για παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας στους πληγέντες.

Ο Λευκός Οίκος τονίζει ότι χρειάστηκε λιγότερο από μία ώρα για να κηρύξει στις 10 Αυγούστου κατάσταση μεγάλης φυσικής καταστροφής τη Χαβάη, έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών. Παράλληλα ο Μπάιντεν έχει ήδη ορίσει ομοσπονδιακό συντονιστή για τα έργα ανοικοδόμησης.

Πικρία

Περίπου χίλιοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και κατά συνέπεια ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, την ώρα που η πυρκαγιά αυτή θεωρείται ήδη η πιο φονική στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Η αντίδραση των τοπικών αρχών έχει προκαλέσει πικρία και αντιδράσεις στη Χαβάη.

Η επίσκεψη του Μπάιντεν πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων του Μάουι, ο οποίος κατηγορείται ότι δεν ενεργοποίησε το σύστημα σειρήνων προειδοποίησης.

Αιφνιδιασμένοι κάποιοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

«Θα ήθελα να έχουν ηχήσει οι σειρήνες; Φυσικά», δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης Τζος Γκριν εξηγώντας όμως ότι «ιστορικά» αυτές δεν χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσουν για πυρκαγιές, αλλά για τσουνάμι και τυφώνες.