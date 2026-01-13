Quantcast
Στήριξη στον πρόεδρο της FED από Κριστίν Λαγκάρντ και άλλους οκτώ κεντρικούς τραπεζίτες - Real.gr
12:51, 13/01/2026
Στήριξη στον πρόεδρο της FED Τζ. Πάουελ από Κριστίν Λαγκάρντ και άλλους κεντρικούς τραπεζίτες.

Σε μία δήλωση στήριξης προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζ Πάουελ μετά την ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί εις βάρος του, προχώρησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι οκτώ κεντρικοί τραπεζίτες, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα και στον πρόεδρό του Jerome H. Powell. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετούμε. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που χαίρει της υψηλότερης εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.»

Την δήλωση υπογράφουν, εκτός από την Κριστίν Λαγκάρντ, οι

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας

Erik Thedéen, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας.

Christian Kettel Thomsen, Επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας

Martin Schlegel, επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας

Michele Bullock, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας

Tiff Macklem, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κορέας

Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, καθώς και οι

François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος της Τράπεζας Διεθνώς Διακανονισμών (BIS)

Pablo Hernández de Cos, Γενικός διευθυντής της ΒΙS.

