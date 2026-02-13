Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας - Real.gr

Quantcast
13:30, 13/02/2026
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας

Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα για την διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Γενεύη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (…) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες-Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι θα ηγείται της ρωσικής αποστολής.

