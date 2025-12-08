Στις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ για τη Γάζα - Real.gr

Στις 29 Δεκεμβρίου ορίστηκε η συνάντηση Νετανιάχου και Τραμπ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας στη Γάζα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (8/12) εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Την Κυριακή, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δήλωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συναντηθούν στη Φλόριντα.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Και οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας και παραμένουν μεγάλα χάσματα σε βασικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, της διακυβέρνησης της μεταπολεμικής Γάζας και της σύνθεσης και της εντολής μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον θύλακα.