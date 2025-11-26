Στις φλόγες ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ - Υπάρχουν εγκλωβισμένοι - BINTEO - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη βόρεια συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη με τις υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο. Η φωτιά αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου Νο. 4 στις 3:34 μ.μ.

Το Wang Fuk Court είναι οικιστικό συγκρότημα αποτελούμενο από οκτώ κτίρια, τα οποία συνολικά προσφέρουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Γύρω από τον πύργο που φλέγεται, αρκετά γειτονικά κτίρια φέρουν εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού.