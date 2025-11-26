Στις φλόγες ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ - Υπάρχουν εγκλωβισμένοι - BINTEO - Real.gr

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.
Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο. Η φωτιά αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου Νο. 4 στις 3:34 μ.μ.
Το Wang Fuk Court είναι οικιστικό συγκρότημα αποτελούμενο από οκτώ κτίρια, τα οποία συνολικά προσφέρουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Γύρω από τον πύργο που φλέγεται, αρκετά γειτονικά κτίρια φέρουν εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού.
Video shows frequent explosions and a scaffolding fire at Hung Fuk Court in Hong Kong’s Tai Po district, with many people reported trapped, Chinese media reported. pic.twitter.com/DRtqsSEahH
