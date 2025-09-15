Στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης - Συναντάται σήμερα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Real.gr

Στην Ουάσιγκτον έφθασε την Κυριακή το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ με αφορμή τη βράβευσή του με το Βραβείο Templeton.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πατριάρχη την Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι -τοπική ώρα Ουάσιγκτον.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στο ξενοδοχείο πλήθος πιστών, ιερέων και μαθητών. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνόδευαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο πανοσιολογιότατος Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος και ο τριτεύον πατριαρχικός διάκονος Βαρνάβας.

Κατά την υποδοχή, παρών ήταν και ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος και ο Επίσκοπος Ναζιανζού, κ. Αθηναγόρας.

Κύκλος Επαφών στην Ουάσιγκτον

Κατά την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων, ξεκινώντας από τον Λευκό Οίκο όπου θα επισκεφτεί τη Δευτέρα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Στη συνέχεια, θα καταθέσει στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον στρατηγό Άντριου Πόππας. Το υπόλοιπο σκέλος του προγράμματος στην Ουάσιγκτον περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γεύμα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, στο οποίο θα συμμετέχουν νομοθέτες και από τα δύο κόμματα, καθώς και δεξίωση στην ενορία Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

Την Πέμπτη ο Πατριάρχης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν. Εκεί θα τελέσει δοξολογία, θα συναντήσει νέους Ορθοδόξους και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης για τους διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα μιλήσει στη δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή τη βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Βραβείο Templeton. Η τελετή θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center, παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Τζέιν Γκούντολ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφτεί την ελληνορθόδοξη ενορία στα Χάμπτονς, όπου θα συμμετάσχει στην World Cleanup Day μαζί με ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Τέλος, την Κυριακή θα τελέσει τη θεία λειτουργία μαζί με Ιεράρχες από όλη την Αμερική.