Στις ΗΠΑ σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ για συνομιλίες με Τραμπ και Ρούμπιο για την εκεχειρία στη Γάζα - Real.gr

04:20, 12/09/2025
Στις ΗΠΑ σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ για συνομιλίες με Τραμπ και Ρούμπιο για την εκεχειρία στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, αναμένεται να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να έχει σειρά κρίσιμων επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με την τελευταία ισραηλινή επίθεση και την πορεία των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Politico.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: Reuters

