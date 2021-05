Στις φλόγες δικαστήριο στην Κολομβία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων διαδηλωτών-αστυνομίας - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Αντιδρώντας, διαδηλωτές που φόραγαν κουκούλες έβαλαν φωτιά στο κτίριο και έκλεισαν τον δρόμο στα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλσον Ρουίς καταδίκασε μέσω Twitter τις «τρομοκρατικές» ενέργειες «με σκοπό να σπαρθεί χάος και φόβος», ενώ ο υπουργός Άμυνας Διέγο Μολάνο κατήγγειλε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης τους «βάνδαλους» που «ήθελαν να παρακωλύσουν τη δικαιοσύνη» με την επίθεση αυτή.

Οι εικόνες ανακάλεσαν στη μνήμη πολλών Κολομβιανών ένα από τα πιο φρικιαστικά επεισόδια του εμφυλίου πολέμου, το 1985, όταν δικαστικό μέγαρο είχε καταληφθεί από αντάρτες της M-19 προτού ο στρατός το ανακαταλάβει με πολυαίμακτη επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά με κάπου εκατό νεκρούς σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.

Video shows municipal courthouse engulfed in flames in Tuluá, Colombia, amid continued unrest in city over tax reform proposal pic.twitter.com/1oNMI3fnco