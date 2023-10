Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς - Εμπλοκή και της Χεζμπολάχ - ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για θύματα. Η εξέλιξη σημειώνεται μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων σε ισραηλινές πόλεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 250 Ισραηλινοί να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 230 κάτοικοι της Γάζας να σκοτωθούν στους βομβαρδισμούς στους οποίους προχώρησε το Ισραήλ ως αντίποινα.

BREAKING: Lebanon’s Hezbollah militant group has fired dozens of rockets and shells at three Israeli positions in a disputed area along the country’s border with Syria’s Israeli-occupied Golan Heights. https://t.co/MoHt3wZ7Fl

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση ότι η επίθεση είχε στόχο τρία φυλάκια, συμπεριλαμβανομένης μιας «τοποθεσίας ραντάρ» στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα, μια λωρίδα γης που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και που ο Λίβανος διεκδικεί ως δική του.

Εκατοντάδες είναι οι νεκροί και χιλιάδες οι τραυματίες στο Ισραήλ μετά τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει εδώ και χρόνια η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα. Υπάρχουν ακόμα οκτώ σημεία στο νότιο Ισραήλ όπου ο στρατός κάνει έρευνες για πιθανούς επιτιθέμενους, δήλωσε ο Χεχτ. Ο φράκτης στη Λωρίδα της Γάζας παραβιάστηκε σε 29 σημεία, τα οποία τώρα ελέγχονται.

Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο ισραηλινός στρατός, την επομένη της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σφυροκοπώντας τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν (βορειοανατολικά). Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε ερειπωμένα και ασφυκτικά γεμάτα νοσοκομεία, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.

A series of explosions light up the Gaza skies, capping a day of violence that saw hundreds of people die and thousands injured since Hamas launched its surprise attack on Israel, authorities say. https://t.co/QHa2ScAxfj pic.twitter.com/I0gehzYvGT

Το ξέσπασμα βίας έχει προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Περίπου 300 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, στη μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς χθες. Περίπου 1.600 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 313 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, και σχεδόν 2.000 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα από χθες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

#Israel continues to strike the #Gaza Strip

At the same time, Hamas spokesman Abu Obeida said that "the number of hostages we have is many times more than Netanyahu says."

Meanwhile, Hezbollah, a Lebanese terrorist group allied to Iran, Syria and Hamas, said it was ready to… pic.twitter.com/CmV9GrBrYp