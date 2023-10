Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: «Θα τελειώσουμε τη Χαμάς όπως το ISIS» λέει ο Νετανιάχου

«Η Χαμάς είναι (ό,τι) το Ισλαμικό Κράτος και θα τη συντρίψουμε, θα την εξαλείψουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής του κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντς.

«Ο λαός του Ισραήλ είναι ενωμένος και σήμερα η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ενωμένη», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντς είπε πως η συμμετοχή του σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας στέλνει μήνυμα στους εχθρούς του Ισραήλ. «Αυτήν την ώρα, είμαστε όλοι στρατιώτες του Ισραήλ», διεμήνυσε. «Υπάρχει η ώρα της ειρήνης και η ώρα του πολέμου. Τώρα είναι η ώρα για πόλεμο!», τόνισε.

