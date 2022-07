Στις φλόγες μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία

Περίπου 14.000 ανθρώπους, μόνιμους κατοίκους και παραθεριστές, αφορά η εκκένωση στην περιφέρεια Ζιρόντ της Γαλλίας. Περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

«Έχουμε μια πυρκαγιά που θα συνεχίσει να εξαπλώνεται όσο δεν σταθεροποιείται», είπε ο Βενσάν Φεριέ, ο αντιπεριφερειάρχης της Λανγκόν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Πολλές δασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία τις τελευταίες ημέρες. Στη Ζιρόντ σήμερα εκτιμάται ότι έχουν παραδοθεί στις φλόγες 100.000 στρέμματα γης. Τα 38 από τα 96 διαμερίσματα της Γαλλίας έχουν τεθεί εξάλλου σε «πορτοκαλί» συναγερμό λόγω του καύσωνα που αναμένεται ότι θα κορυφωθεί την Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς.

Στους 45,7 βαθμούς Κελσίου

Στη γειτονική Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν τη δική τους μάχη υπό ακραίες συνθήκες, αφού το θερμόμετρο έδειξε μέχρι και 45,7 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας Κάρλος Γ΄, το κύμα του καύσωνα, που διαρκεί μία εβδομάδα, έχει προκαλέσει 360 θανάτους που συνδέονται με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην πόλη Μίχας, στην επαρχία της Μάλαγας, που είναι πολύ δημοφιλής στους Βορειοευρωπαίους τουρίστες. Πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε ένα τοπικό αθλητικό κέντρο. «Τα περιπολικά ανεβοκατέβαιναν τον δρόμο με τις σειρήνες να ηχούν και είπαν σε όλους να φύγουν. Απλώς, φύγετε. Καμία οδηγία για το πού να πάμε», είπε ένας Βρετανός συνταξιούχος, ο Τζον Πρίτι, 83 ετών.

