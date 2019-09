Στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές το Ισραήλ - «Δημοψήφισμα» για Νετανιάχου - Ντέρμπι «βλέπει» ο Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τότε, το κόμμα του Νετανιάχου, Λικούντ, και το Καχόλ Λαβάν, το νέο κεντρώο κόμμα «Μπλε Λευκό» με επικεφαλής τον Γκαντς, κέρδισαν από 35 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ρεουβέν Ριβλίν έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Νετανιάχου, με τον 69χρονο «Μπίμπι» να μην καταφέρνει να σχηματίσει έναν πλειοψηφικό συνασπισμό. Και για να μην επιτρέψει στον πρόεδρο Ριβλίν να ζητήσει από κάποιον αντίπαλο να σχηματίσει την κυβέρνηση, διέλυσε το κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Ένας μέσος όρος των δημοσκοπήσεων δίνει σε καθένα ένα από τα δύο κόμματα - Λικούντ και Καχόλ Λαβάν - 32 έδρες. Τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα άλλα κόμματα, δυνητικοί κυβερνητικοί σύμμαχοι, - σχηματισμοί της δεξιάς ή θρησκευτικά κόμματα για τον Νετανιάχου - και αριστερά και αραβικά κόμματα για τον Γκαντς, θα είναι καθοριστικά.

‘Referendum’ on Netanyahu & settlement annexations: Israel goes to polls in historic snap elections https://t.co/eM3pQOVEYh