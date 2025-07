Στο Άνφιλντ οι οπαδοί της Λίβερπουλ για να τιμήσουν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα - Real.gr

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας.

Λουλούδια και μηνύματα τιμής στον Ντιόγκο Ζότα κατατέθηκαν στο Άνφιλντ μετά τον θάνατο του παίκτη της Λίβερπουλ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο 28χρονος λέγεται ότι ταξίδευε με τον αδελφό του, Aντρέ Σίλβα, στην περιοχή Θαμόρα της Ισπανίας όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Είναι κατανοητό ότι το όχημα έπαθε λάστιχο όταν κατευθυνόταν προς το Μπεναβέντε, με το «Zamora News» να αναφέρει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/7). Σύμφωνα με το επαρχιακό συμβούλιο της Θαμόρα, πυροσβέστες παρέστησαν στο σημείο στον αυτοκινητόδρομο A52, γνωστό ως Palacios de Sanabria, αφού το όχημα έπιασε φωτιά.

Liverpool fans have been paying their respects for the death of Diogo Jota at Anfield all morning 💔 pic.twitter.com/5OxvAkTZC4

