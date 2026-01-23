Στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας - Real.gr

Η ισπανική δικαιοσύνη έβαλε στο αρχείο σήμερα τη μήνυση σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση, καθώς η εισαγγελία έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία για να ερευνήσει γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν στην Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Δύο πρώην υπάλληλοι του τραγουδιστή, που ήταν διεθνής σούπερσταρ τις δεκαετίες του 1970 και ’80, κατέθεσαν μήνυση στην Ισπανία στις 5 Ιανουαρίου ισχυριζόμενες ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση από τον 82χρονο καλλιτέχνη. Η μία από αυτές περιέγραψε σε μέσα ενημέρωσης γεγονότα που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με βιασμό.

Σύμφωνα ωστόσο με την εισαγγελία, η ισπανική δικαιοσύνη δεν έχει δικαιοδοσία επί του θέματος επειδή τα θύματα δεν είναι Ισπανίδες, δεν κατοικούν στην Ισπανία, όπως άλλωστε ούτε και ο Ιγκλέσιας και τα γεγονότα δεν συνέβησαν στην Ισπανία. Οι ισπανικές δικαστικές αρχές θα μπορούσαν να ασχοληθούν εάν η χώρα όπου συνέβησαν τα καταγγελλόμενα δεν δύναται ή δεν θέλει να τα ερευνήσει, κάτι που δεν αποδείχτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ