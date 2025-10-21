Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για τη στήριξη της εκεχειρίας στη Γάζα - Real.gr

Quantcast
02:15, 21/10/2025
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για τη στήριξη της εκεχειρίας στη Γάζα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε για το Ισραήλ συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ούσα Βανς, σε μια διπλωματική αποστολή που στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά την επίσκεψή του, ο Βανς αναμένεται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια εδραίωσης της εύθραυστης ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα.

 

Το ταξίδι του Αντιπροέδρου πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα «εξοντωθεί» εάν παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τονίζοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να δώσουν στην παλαιστινιακή οργάνωση μια ευκαιρία να σεβαστεί την εκεχειρία.

Πηγή: Times of Israel

